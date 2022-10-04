У Києві засуджено чоловіка, який наніс ножові поранення перехожому

Нападник завдав постраждалому два удари ножем по тулубу та втік. Правоохоронці затримали фігуранта, а згодом повідомили йому про підозру. Порушнику призначено покарання у вигляді п’яти років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, що у травні цього року поліцейські Голосіївського управління поліції затримали 59-річного чоловіка, котрий наніс перехожому ножові поранення. Тоді до поліції Києва надійшов виклик від заявника щодо виявлення знайомого з ножовими пораненнями на вулиці Промисловій. На місці події працювали правоохоронці та бригада екстреної медичної допомоги.

Поліцейські з’ясували, що потерпілий поблизу моста побачив незнайомців, котрі відбирали речі у перехожого. 41-річний чоловік намагався припинити злочинні дії осіб, проте один з компанії напав на нього та завдав два удари ножем по тулубу, після чого втік з місця.

Завдяки злагодженій роботі співробітників Голосіївського управління поліції та управління карного розшуку столичного главку, особу нападника встановлено. Це – раніше судимий за нанесення тілесних ушкоджень місцевий мешканець, 1963 року народження. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили порушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Після зібрання необхідної доказової бази поліцейські направили матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду. За скоєне правопорушення суд призначив чоловіку покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва