У Києві засуджено чоловіка, який з кухонним ножем вчиняв розбійні напади на кредитні установи

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Святошинської окружної прокуратури міста Києва оголошено обвинувальний вирок чоловіку за вчинення розбійних нападів на кредитні установи (ч. 4 ст. 187 КК України).

Прокурором у суді доведено, що 34-річний уродженець м. Києва в січні 2024 року в Святошинському районі столиці вчинив 2 розбійні напади на кредитні установи.

Перший розбійний напад він скоїв біля станції метро «Житомирська», другий майже одразу неподалік станції «Академмістечко». В обох випадках співробітниці кредитних установ встигали натиснути тривожну кнопку, тож зловмисник швидко тікав.

Після цього він поїхав з Києва, однак був затриманий працівниками поліції на території одного з районних центрів Київської області.

Вироком Святошинського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним у скоєнні розбоїв та засуджено до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалось Святошинським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.

Київська міська прокуратура