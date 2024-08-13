У Києві засуджено двох чоловіків, які спровокували бійку та тяжко травмували перехожого

Товариші, перебуваючи напідпитку, почали чіплятись до 26-річного киянина й під час сварки били останнього ногами, кулаками та дерев’яним табуретом, внаслідок чого чоловік отримав тяжкі травми.

У квітні минулого року до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про побиття місцевого мешканця двома невідомими. На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як встановили правоохоронці, на одній із вулиць двоє товаришів напідпитку розпочали конфлікт з перехожим. Згодом під час сварки один із нападників завдав 26-річному киянину удару дерев’яною табуреткою по голові, а потім спільно зі своїм товаришем продовжив бити чоловіка кулаками та ногами, навіть після того як потерпілий впав на землю.

Чоловіка у важкому стані госпіталізували в одну із столичних лікарень, а поліцейські протягом кількох годин розшукали та затримали правопорушників. Ними виявились раніше судимий за майнові злочини 27-річний місцевий мешканець та його 32-річний товариш.

У квітні минулого року слідчі за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва оголосили затриманим про підозру за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинені групою осіб.

Днями за скоєння кримінального правопорушення Дніпровський районний суд столиці оголосив одному із порушників вирок у вигляді чотирьох років позбавлення волі, а іншому, який наносив удари дерев’яною табуреткою– сім років та 2 місяці позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва