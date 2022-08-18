У Києві засуджено зловмисника, який продавав неіснуюче військове спорядження

Після отримання передоплати на банківську картку за тактичні плитоноски, зловмисник переставав виходити зі своїми клієнтами на зв’язок. За свої дії фігурант один рік проведе за ґратами.

Нагадаємо, що в квітні цього року слідчі та оперативники Солом’янського управління поліції спільно із співробітниками управління протидії кіберзлочинам міста Києва та за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури затримали чоловіка, який розміщував у мережі Інтернет оголошення про продаж неіснуючих бронежилетів і тактичних плитоносок. Киянин отримував від довірливих громадян передоплату на банківську картку, після чого переставав виходити на зв’язок не відправивши товар.

У рамках кримінального провадження, поліцейські провели за місцем мешкання раніше не судимого місцевого мешканця, 1991 року народження, обшук, під час якого вилучили у нього банківські картки, на які він отримував кошти, мобільні телефони та комп’ютери. За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні шахрайства, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зібравши усю необхідну доказову базу, правоохоронці завершили досудове розслідування та направили матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. Вироком Солом’янського районного суду міста Києва за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, чоловіку призначено покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва