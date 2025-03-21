У Києві затримали 19-річного молодика, який намагався підпалити відділення банку

Зловмисник виконував завдання ворожих спецслужб, які обіцяли добре заплатити за таку роботу. Прибувший наряд патрульної поліції затримав палія на місці події. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Під час патрулювання території Дніпровського району в комендантську годину наряд патрульної поліції біля відділення фінустанови помітив чоловіка, який намагався підпалити банк та скоїв втечу.

Правоохоронці наздогнали втікача та виявили підготовлені пляшки з горючою речовиною поруч. Зловмисником виявився 19-річний місцевий мешканець. Як з’ясувалося, завдання підпалити фінустанову він отримав від кураторів із російських спецслужб, які обіцяли йому за це заплатити 1500 доларів. Звісно кошти він так і не отримав.

Слідчі затримали палія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – закінчений замах на умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва