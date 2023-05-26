У Києві затримали 54-річного зловмисника за домагання та розбещення малолітньої

Фігурант відправляв фото та відео порнографічного характеру 12-річній школярці, а також запрошував її до себе додому. Зловмиснику інкримінують три статті Кримінального кодексу України, за що він може провести за ґратами вісім років.

Слідчі столичного главку поліції спільно із співробітниками управління кіберполіції у місті Києві викрили 54-річного киянина, який розбещував малолітню відправляючи їй матеріали порнографічного характеру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік познайомився із 12-річною дівчинкою у соціальній мережі. Кривдник почав спілкування із нею на відверті сексуальні теми, відправляв фото та відео порнографічного змісту. Крім того, чоловік запросив дитину до себе додому.

За силової підтримки підрозділу патрульної поліції ТОР правоохоронці викрили фігуранта «на гарячому», коли той виманив дитину на зустріч. В нього було вилучено мобільний телефон із підтвердженням листування з малолітньою. Фігуранта поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України – розбещення неповнолітніх, ч. 3 ст. 156-1 – домагання дитини з сексуальними намірами ч. 2 ст. 301 – розповсюдження порнографічних зображень серед неповнолітніх. Максимальне покарання передбачає до восьми років ув’язнення.

Сьогодні, 26 травня, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва