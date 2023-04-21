У Києві затримали чоловіка, який до смерті побив кривдника своєї знайомої

Фігуранта на допомогу покликала жінка, яка в цей час у квартирі сварилась із своїм співмешканцем. Зайшовши до оселі, зловмисник наніс численних ударів по голові та тулубу потерпілого, внаслідок чого чоловік помер. Крім того, затриманий більше року тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічний злочин.

Вчора близько 22:30 до столичної поліції надійшла інформація про вбивство чоловіка у квартирі на вулиці Кирилівській. За вказаною адресою були негайно скеровані наряди поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

За інформацією тимчасово виконуючого обов’язки начальника сектору протидії домашньому насильству Подільського управління поліції Богдана Мінаєва, на місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка, 1964 року народження, із численними ушкодженнями:

«Поруч із загиблим перебувала його співмешканка, яка пояснила, що ввечері між нею і потерпілим виникла сварка, а згодом і бійка. Жінка у вікно побачила на вулиці знайомого та покликала на допомогу. Зайшовши до оселі, зловмисник наніс численних ударів по голові та тулубу потерпілому, внаслідок чого він помер.

Після скоєного чоловік пішов до себе до дому, де ми його згодом затримали спільно із співробітниками патрульної поліції».

У подальшому правоохоронці встановили, що 54-річний місцевий мешканець вже неодноразово притягувався до відповідальності за аналогічні злочини. Останній раз чоловік відбував покарання за те, що під час сварки через ревнощі забив табуретом свого опонента.

«За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Наразі слідчі за погодженням із Подільською окружною прокуратурою повідомили про підозру затриманому та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років», – додав Богдан Мінаєв.

Відділ комунікації поліції Києва