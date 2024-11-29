У Києві затримали чоловіка, який ошукав пенсіонерку на $4000 за схемою «Ваш родич у біді»

Порушник зателефонував жінці похилого віку та повідомив, що її донька потрапила у ДТП і терміново потрібні кошти для операції. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

До поліції Києва звернулася 73-річна місцева мешканка та повідомила, що її ошукали. До пенсіонерки зателефонував невідомий, який відрекомендувався лікарем та заявив, що її донька потрапила у дорожньо-транспортну пригоду й зараз перебуває у лікарні та терміново потрібні кошти на операцію. Через деякий час до потерпілої приїхав зловмисник, який відрекомендувався довіреною особою лікаря й вона віддала незнайомцю чотири тисячі доларів.

Як розповіла слідча Шевченківського управління поліції Катерина Черкес, співробітники карного розшуку спільно з оперативниками столичного главку під час проведення оперативних заходів встановили та затримали порушника:

«Ним виявився раніше судимий 39 – річний житель Львівської області, який минулого року звільнився з місць позбавлення волі. Ми вилучили у нього гроші потерпілої та затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчиненому в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілій.

Шевченківський районний суд столиці обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 200 000 тисяч гривень. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва