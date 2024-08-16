У Києві затримали чоловіка, який підпалив вхідні двері квартири місцевого мешканця (фото)

Порушник підпалив вхідних дверей до квартири знайомого через неприязні відносини з чоловіком. За вчинене фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що невідома особа вчинила підпал вхідних дверей до його помешкання.

Проводячи першочергові оперативні заходи поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетний раніше судимий 42-річний місцевий мешканець. Як з’ясували правоохоронці таким чином він хотів помститися потерпілому. Протягом двох годин правдоборці затримали підозрюваного неподалік місця події.

Слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури, повідомили правопорушнику про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва