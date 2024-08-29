У Києві затримали чоловіка, який погодився за $6000 підпалити два автомобілі поліції

26 серпня близько 4 години ранку загорілись машини, що стояли на гостьовому паркувальному майданчику неподалік Дарницького управління поліції м. Києва.

Встановлено, що 24-річний киянин через месенджер «Телеграм» отримав замовлення за 6000 доларів США спалити автомобілі поліції. Оскільки він живе у Дарницькому районі Києва, то шукати машини для підпалу він десь поруч.

Молодик орендував квартиру подобово неподалік райвідділу поліції, замовив у будівельному гіпермаркеті онлайн-доставку запалювальної рідини та вночі пішов на майданчик, де паркують автомобілі поліції, вичікуючи момент коли нікого не буде поруч.

Обливши машини запалювальною рідиною, чоловік зняв результат виконаного завдання на відео та надіслав замовнику. З орендованої квартири він переїхав в хостел, де і чекав поки замовник підпалу на картку перерахує обіцяні гроші.

Оплату палій мав отримати зранку, втім йому нічого не заплатили.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва 24-річному киянину повідомлено про підозру в умисному підпалів двох автомобілів поліції (ч. 2 ст. 194 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 1,5 млн гривень.

Київська міська прокуратура