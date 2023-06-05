У Києві затримали чоловіка, який розбещував та вчиняв розпусні дії відносно неповнолітніх

Жертвами кривдника стали двоє 15-річних хлопців. Окрім того, поліцейські вилучили у зловмисника дитячу порнографію. За скоєне наступні вісім років фігурант може провести у в’язниці.

39-річного чоловіка викрили слідчі Оболонського управління поліції спільно зі співробітниками управління міграційної поліції ГУНП у м. Києві та співробітниками Служби безпеки України.

У ході проведення слідчих дій поліцейські встановили, що чоловік неодноразово зв’язувався з хлопцями по телефону та назначав зустріч у власній квартирі, після чого вчиняв відносно дітей розпусні дії та надавав грошову винагороду. Разом з тим, на флеш-накопичувачі фігурант зберігав фото- та відеоматеріали з дитячою порнографією, котрі завантажував з мережі Інтернет. Слідчі затримали раніше не судимого місцевого мешканця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції за погодженням з окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 2 ст. 155 – вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку поєднані з наданням грошової чи іншої винагороди потерпілій особі;

– ч. 1 , 3 ст. 156-1 – домагання дитини для сексуальних цілей;

– ч. 1 ст. 301-1 – умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій або умисне її придбання, або умисне зберігання, ввезення в Україну, перевезення чи інше переміщення дитячої порнографії без мети збуту.

Оболонський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 214 720 гривень. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Окрім того, у слідчих є підстави вважати, що фігурант може бути причетним ще до низки аналогічних злочинів.

Відділ комунікації поліції Києва