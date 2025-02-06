У Києві затримали чоловіка, який табуреткою завдав тяжких ушкоджень товаришу

Сварка між знайомими виникла на ґрунті вживання спиртних напоїв. Медики госпіталізували потерпілого з відкритою черепно-мозковою травмою та переломами до лікарні, а поліцейські повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

До столичної поліції надійшло повідомлення від бригади швидкої медичної допомоги про нанесення серйозних травм 52-річному мешканцю Голосіївського району. Для з’ясування всіх обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Прибувши на виклик поліцейські встановили, що вдома у потерпілого гостював його давній знайомий з Сумщини. Під час спільного розпиття алкогольних напоїв між чоловіками виникла побутова сварка, в результаті якої зловмисник вдарив дерев’яною табуреткою по голові свого товариша. Від удару чоловік впав на підлогу, а «друг по чарці» продовжив наносити йому численні удари, доки потерпілий не припинив чинити опір.

Правоохоронці затримали 51-річного нападника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а під час огляду місця події вилучили знаряддя вчинення злочину та інші речові докази.

Слідчі, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. За скоєне підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва