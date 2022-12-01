У Києві затримали чоловіка, який тяжко поранив свою дружину

Зловмисник під час сварки вдарив жінку ножем у живіт. Правоохоронці затримали підозрюваного на місці злочину. Наразі потерпіла перебуває під наглядом лікарів, а чоловіку за скоєне загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої про те, що у квартирі на вулиці Ірини Бекешкіної вони виявили жінку з ножовим пораненням. За вказаною адресою негайно прибули дільничні офіцери та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Як розповів дільничний офіцер відділу поліції № 3 Дніпровського управління поліції Радіон Гроза, на місці події правоохоронці виявили потерпілу, яка повідомила, що її поранив ножем цивільний чоловік у квартирі на бульварі Перова:

«Жінка розповіла, що вони разом із чоловіком розпивали алкогольні напої, а згодом почали сваритися. У результаті зловмисник вдарив її ножем у живіт та пішов в іншу кімнату, а вона поїхала до знайомої, яка викликала «швидку», побачивши на одязі гості кров. Медки госпіталізували жінку з проникаючим пораненням, а ми з моїм напарником Валентином Павленком одразу поїхали за адресою, що надала потерпіла. У квартирі ми виявили нетверезого підозрюваного, який спочатку запевняв, що нічого не пам’ятає, але зрештою зізнався в скоєному.

Слідчо-оперативна група вилучила з оселі ймовірне знаряддя злочину — кухонний ніж та інші речові докази, а зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий киянин, 1978 року народження».

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

«Наразі за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство», — додав Радіон Гроза.

Відділ комунікації поліції Києва