У Києві затримали чоловіка, який вдарив сусіда по голові сокирою

Правоохоронці надали потерпілому первинну медичну допомогу та передали лікарям. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, йому загрожує до восьми років ув’язнення.

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про побиття чоловіка. Вночі консьєржка одного з будинків на вулиці Вишняківський розповіла, що до неї звернувся мешканець багатоповерхівки з розбитою головою та попросив викликати швидку медичну допомогу і поліцію. Потерпілий повідомив жінці, що його вдарив сусід сокирою.

Першими на виклик прибув наряд патрульної поліції. Поліцейські надали травмованому чоловіку первину медичну допомогу та передали лікарям швидкої. В квартирі будинку правоохоронці затримали підозрюваного.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи Дарницького управління поліції встановили, що між чоловіками, які орендували квартиру, виник словесний конфлікт. Згодом сварка переросла у бійку та один з них вдарів іншого сокирою. Знаряддя злочину, яке нападник викинув з балкону та пошкодив припаркований автомобіль, поліцейські знайшли на вулиці. Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження та за погодженням Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва