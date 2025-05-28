У Києві затримали чоловіка, який викрав з автівки підприємця 100 тисяч гривень

Зловмисником виявився сусід потерпілого, який в вечірній час, скориставшись відсутністю людей на вулиці, розбив вікно Lexus та викрав звідти гаманець з грошима. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років ув’язнення.

На спецлінію 102 до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його автівку обікрали. На місце події було направлено дільничних офіцерів поліції, які упродовж лічених хвилин затримали зловмисника.

Ним виявився 33-річний киянин, сусід потерпілого, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових та наркозлочинів. Порушник, помітивши гаманець через вікно автівки, припаркованої біля будинку, розбив скло дверей та викрав звідти гаманець з сумою понад 100 тисяч гривень.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва