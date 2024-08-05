У Києві затримали чоловіка, який за ₴13 000 «допоміг» знайомій скласти практичний іспит та отримати права

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка хотіла пройти курс навчання з керування мотоциклом та в подальшому отримати права категорії «А». Перебуваючи у приміщенні одного зі столичних Територіальних сервісних центрів МВС, вона зустріла знайомого, який повідомив, що в нього гарні відносини з керівництвом та працівниками сервісного центру і він зможе допомогти в отриманні посвідчення.

Для успішного складання іспиту з водіння та отримання посвідчення потрібно заплатити 13 000 грн. в два етапи та надати копії своїх документів. Ці гроші гарантують успішне навчання в автошколі та отримання водійського посвідчення. Якщо жінка цього не зробить, її запевнили, що скласти практичний іспит вона не зможе.

Першу частину грошей у сумі 4 000 грн. потрібно надати безпосередньо перед складанням іспиту, а ще 9 000 грн вже після здачі іспиту та отримання посвідчення водія категорії «А». При цьому бути присутній на навчанні в автошколі не потрібно, його і так зарахують.

Під контролем правоохоронців майбутня водійка передала 4 000 грн, успішно склала практичний іспит та отримала права категорії «А».

За результатами позитивного складання практичного іспиту жінка передала чоловіку ще 9 000 грн, після отримання яких його затримали.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва 51-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом одержання грошей для себе та службових осіб одного із столичних Територіальних сервісних центрів МВС, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура