У Києві затримали чоловіка, який завдав 17 ножових поранень товаришу

Під час вживання алкоголю між двома товаришами виник конфлікт, у ході якого фігурант накинувся на потерпілого та наніс йому численні удари ножем у різні частини тіла. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства, за яке йому загрожує до 15-ти років тюремного ув’язнення.

На спецлінію 102 до поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Прирічній виявлено чоловіка з колото-різаними ранами голови. Співробітники відділу кримінальної поліції та патрульні поліцейські, які прибули на виклик встановили, що 45-річний місцевий мешканець отримав тілесні ушкодження у ході бійки в квартирі на проспекті Володимира Івасюка.

Начальник Оболонського управління поліції Віктор Михайленко розповів, що в оселі, де стався конфлікт, поліцейські виявили чоловіка без ознак життя з численними ножовими пораненнями, після чого на місце прибули слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, судово-медичний експерт та криміналістична лабораторія:

«Ми провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили, що до вбивства причетний чоловік, якого було виявлено на вулиці Прирічній. Він разом з товаришем влаштував застілля на природі. Згодом чоловіки вирішили продовжити відпочинок в оселі потерпілого, де між ними відбувся конфлікт та бійка. Затриманий пояснив нам, що нібито почав захищатися від опонента, який наніс йому поранення. Тож чоловік у відповідь схопив ножа та завдав численних ударів знайомому у тулуб, шию, руки та ноги. Всього експерти виявили сімнадцять колото-різаних ран на тілі 41-річного загиблого».

Зловмисника було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час огляду місць події поліцейські виявили та вилучили кухонний ніж та одяг зі слідами крові. Речові докази направлено на проведення експертизи.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва