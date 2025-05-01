У Києві затримали чоловіка, який завдав смертельних поранень рідній сестрі

Киянин накинувся на родичку з ножем під час сімейної сварки. Від отриманих травм потерпіла померла на місці. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

До поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жінки про те, що у квартирі на вулиці Північній виявлено тіло її сестри без ознак життя. На місце події одразу вирушили патрульні поліцейські, дільничні офіцери поліції, слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці з’ясували, що того дня між братом та сестрою виникла чергова сварка, під час якої фігурант схопив кухонний ніж та вдарив 64-річну власницю оселі, від отриманих травм жінка померла. Одразу після скоєного чоловік побіг до квартири іншої своєї сестри, яка проживала у тому ж будинку, повідомив їй що вбив жінку та втік.

Дільничні офіцери Оболонського управління поліції розшукали нападника на території району та слідчі затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 51-річний місцевий мешканець.

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілої. Фігуранту вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва