У Києві затримали чоловіка з 1,5 кг канабісу, а у нього вдома знайшли ще майже 16 кг на ₴7 млн.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомлено про підозру 30-річному уродженцю Дніпропетровської області у незаконному придбанні та зберіганні канабісу у великих розмірах, з метою подальшого збуту (ч. 2 ст. 307 КК України).

Слідством встановлено, що чоловік нещодавно переїхав до столиці та з метою заробітку коштів збував канабіс, який замовляв через одну із соціальних мереж та продавав через так звані «закладки».

Затримали його неподалік станції метро «Червоний хутір» з двома вакуумними пакетами загальною вагою 1,5 кг та саперною лопатою. Також, правоохоронці встановили, ще 4 місця де чоловік встиг зробити «закладки».

Крім того, під час невідкладного обшуку квартири підозрюваного правоохоронці виявили пакунки з розфасованим наркотиком загальною вагою майже 16 кг.

Орієнтовна вартість вилученого канабісу за цінами «чорного» ринку становить понад 7 млн гривень.

Пресслужба Київської міської прокуратури