У Києві затримали чоловіка за хуліганство та погрозу патрульним поліцейським

Під час конфлікту з працівниками служби доставки зловмисник здійснив постріл з пістолету та при затриманні направив зброю в бік поліцейських. За такі дії фігурант може провести за ґратами до семи років.

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про стрілянину у будинку на вулиці Тростянецькій. Заявник повідомив, що його сусід свариться з невідомими та здійснив постріл зі зброї. На виклик негайно направили наряд патрульної поліції та слідчо-оперативну групу територіального підрозділу.

Як повідомив начальник відділення слідчого відділу Дарницького управління поліції Сергій Божок, на місці події правоохоронці затримали 46-річного місцевого мешканця:

«Відомо, що працівники однієї зі служб доставки їжі переплутали адресу та подзвонили до сусіда замовника. Чоловік розлютився, що його турбують невідомі, вийшов на загальний коридор зі зброєю та здійснив постріл. Окрім того, під час спілкування із порушником задля з’ясування обставин події, чоловік направив у бік поліцейських пістолет. Патрульні його затримали, а слідчі вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та патрони до нього».

Слідчим відділом Дарницького управління поліції за погодженням із Дарницькою окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296– хуліганство та ч. 1 ст. 345 – погроза щодо працівника правоохоронного органу Кримінального кодексу України.

«На час досудового слідства затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 80 тисяч гривень. Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі», – додав Сергій Божок.

Відділ комунікації поліції Києва