У Києві затримали чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень мешканцю Троєщини

Під час сварки на вулиці зловмисник вдарив опонента кулаком по голові. Внаслідок отриманої травми потерпілий перебуває у важкому стані у лікарні. Слідчі повідомили порушнику про підозру та за скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що біля кіоску на проспекті Маяковського лежить чоловік без свідомості. За вказаною адресою оперативний черговий направив найближчі наряди поліції та слідчо-оперативну групу.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції Ігор Мордусенко, на виклик першими прибули співробітники полку поліції особливого призначення № 2 та затримали правопорушника:

«У ході першочергових слідчих дій ми оглянули місце події та опитали свідків. Так, встановлено, що біля кіоску між двома чоловіками відбулася словесна сварка, під час якої порушник вдарив свого опонента кулаком по голові. Лікарі госпіталізували 34-річного постраждалого до медичного закладу з закритою черепно-мозковою травмою та наразі він перебуває у важкому стані. Нападником виявися місцевий мешканець, 1990 року народження, якого ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. За погодження з Деснянською окружною прокуратурою затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва