У Києві затримали чоловіка за пограбування мешканця Деснянського району

Зловмисник познайомився з потерпілим та після розмови відібрав у нього гаманець з грошима. Слідчі повідомили нападнику про підозру та за скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці Милославська його пограбував новий знайомий. Для встановлення обставин події оперативний черговий направив на місце патрульних поліцейських, слідчо-оперативну групу Деснянського управління поліції та оперативників.

Правоохоронці з’ясували, що потерпілий познайомився з нападником на вулиці для спільного розпиття спиртних напоїв. У ході відпочинку новий знайомий відібрав у заявника гаманець з 8 тисячами гривень та втік. Протягом двох годин проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження нападника та затримали його. У ході поверхневого огляду слідчі виявили у нього викрадений гаманець з грошима.

Фігуранта поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушник – житель столиці, 1986 року народження, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення майнових злочинів.

Слідчі Деснянського управління поліції за погодженням із Деснянською окружною прокуратурою повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва