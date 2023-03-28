У Києві затримали чоловіка за розбійний напад на перехожого

Фігурант на вулиці побив потерпілого та забрав у нього мобільний телефон. За «гарячим слідом» поліцейські розшукали зловмисника. Відтепер йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Подія сталася днями у Дарницькому районі столиці. На спецлінію 102 надійшло повідомлення про напад на 46-річного чоловіка. Для встановлення обставин події за адресою заявниці виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Опитавши постраждалого поліцейські з’ясували, що на вулиці Архітектора Вербицького до нього підійшов невідомий та спровокував конфлікт, після чого побив, забрав з кишені мобільний телефон та втік.

Заступник начальника кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олексій Кабанченко розповів, що оперативники розшукали свідків та переглянули відео з камер спостереження.

«Відпрацьовуючи місцевість, на одній із вулиць ми знайшли мобільний телефон потерпілого у розбитому вигляді. Так, покроково ми встановили повні обставини розбійного нападу, прикмети підозрюваного та маршрут його руху. Причетним до скоєного виявився місцевий мешканець, 1997 року народження, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів. Правопорушника слідчі затримали за місцем мешкання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що він вчинив злочин з метою продати телефон, однак, коли йому це не вдалося – зламав ґаджет та викинув».

За даним фактом слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва із Дарницькою окружною прокуратурою повідомили правопорушникові про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбійний напад, скоєний в умовах воєнного стану, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Наразі суд вирішує питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва