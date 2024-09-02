У Києві затримали чотирьох псевдоправоохоронців, які погрозами змусили криптобізнесмена перерехувати їм $250 тисяч

Четверо чоловіків дізнались, що 20-річний засновник онлайн-бізнесу має значну суму грошей у криптовалюті. Вони приїхали до нього додому та представились правоохоронцями. Власнику криптовалюти погрожували кримінальною відповідальністю за вигаданими обвинуваченнями у державній зраді за співпрацю з громадянином рф, однак за 250 тис. доларів США пообіцяли «залагодити» ситуацію.

Таким чином псевдоправохоронці змусили потерпілого перерахувати криптовалюту на суму майже 10 млн гривень на їхній криптогаманець. Того ж дня вони перевели ці гроші у готівку через один з обмінних пунктів Києва.

Під час обшуків у фігурантів вилучили банківські картки, компʼютери, мобільні телефони, автомобілі преміум-класу, підробні посвідчення журналістів та членів громадських формувань з охорони порядку, амуніцію, майже 7 тис. доларів США і понад 63 тис. грн.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури чотирьом особам повідомлено про підозру у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, що завдало майнової шкоди потерпілому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 189 КК України).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пресслужба Київської міської прокуратури