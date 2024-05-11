У Києві затримали двох чоловіків, які погрожували пістолетом і ножем відвідувачам АЗС

Водій та пасажир позашляховика Toyota вчинили сварку з жінкою та її чоловіком. В результаті конфлікту один з чоловіків вдарив жінку та погрожували присутнім пістолетом та ножем.

Інцидент стався близько 18 години 11 травня у селі Калинівка Бучанського району Київщини. Після скоєного зловмисники втекли на своєму авто. На розшук автомобіля правоохоронцями Бучанщини було зорієнтовано поліцейські екіпажі столиці та області.

Невдовзі оперативники кримінальної поліції Києва зупинили позашляховик на вулиці Генерала Наумова Святошинського району.

Поліцейські затримали водія і пасажира відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Для документування злочину на місце прибула слідчо-оперативна група Бучанського управління поліції Київщини.

За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України) слідчими за процесуальним керівництвом Київської спеціалізованої військової прокуратури центрального регіону розпочато досудове розслідування. Фігурантам загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Київської області