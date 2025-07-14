У Києві затримали двох чоловіків, які з погрозами «вибивали» зарплату знайомій

Ділки, озброївшись сокирою та пістолетом, примусили адміністратора кафе віддати частину грошей працівниці, яка декілька днів пропрацювала у закладі кухарем, але за свою роботу отримала менше ніж розраховувала. Порушники перебувають під вартою – їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про конфлікт із погрозами у кафе на території Солом’янського району. На виклик терміново виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Під час перевірки з’ясувалося, що 55-річний мешканець столиці разом зі своїм 41-річним спільником дізналися від знайомої, що вона пропрацювала кілька днів кухарем у кафе, але отримала за свою роботу менше ніж розраховувала. Щоб повернути для неї близько двох тисяч гривень, чоловіки, озброївшись сокирою та пістолетом, зайшли до закладу та, погрожуючи адміністратору розправою, змусили віддати частину грошей у сумі 800 гривень.

Працівник кафе скористався тривожною кнопкою, завдяки чому правоохоронці швидко прибули та затримали нападників на місці в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Знаряддя злочину поліцейські вилучили як речовий доказ.

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 355 Кримінального кодексу України — примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань із погрозою вбивства, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання за цією статтею — до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва