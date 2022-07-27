У Києві затримали двох чоловіків за розбійний напад на мешканця Лісового масиву

Зловмисники прослідкували за потерпілим та у дворі будинку побили його і відібрали рюкзак з особистими речами. За скоєне фігурантам повідомлено про підозру та загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Співробітники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку столичного главку у ході відпрацювання території по попередженню та розкриттю злочинів затримали за «гарячим слідом» двох чоловіків, які причетні до розбійного нападу на вулиці Мілютенка Деснянського району столиці. Правоохоронці викликали на місце події слідчо-оперативну групу для документування злочину.

Поліцейські встановили, що двоє зловмисників прослідкували за 51-річним потерпілим. У дворі багатоповерхівки 38-річний уродженець Донецької області побив заявника та заволоділи його речами. Відібраний рюкзак фігурант передав своєму спільнику – киянину, 1985 року народження, який дивився, аби за їх діями ніхто не спостерігав. Серед речей затриманих поліцейські виявили та вилучили гроші, банківські картки, мобільний телефон та особисті речі. Сума викраденого становить п’ять тисяч гривень.

Слідчі Деснянського управління поліції за процесуального погодження окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч .4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також поліцейські перевіряють причетність затриманих до вчинення інших правопорушень на території столиці.

Відділ комунікації поліції Києва