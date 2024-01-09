У Києві затримали двох наркодилерів, які збували наркотики та психотропи поштою

Наркозбувачі пересилали посилки з метадоном та амфетаміном по Києву та у Харків. Слідчі повідомили затриманим про підозру, їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції затримали місцевого мешканця, коли він саме намагався відправити чергову посилку з «товаром». На місце прибула слідчо-оперативна група територіального управління поліції та вилучила, у затриманого, приготовлений для збуту метадон.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, спільника наркозбувача правоохоронці затримали під час проведення невідкладного обшуку орендованої квартири, яку фігуранти використовували для зберігання та фасування заборонених речовин:

«У рамках відкритого кримінального провадження ми встановили, що наркобізнес організували два товариші 2001 та 2003 років народження. Зловмисники у квартирі фасували, а згодом збували розфасований амфетамін та метадон через поштомати по місту Києву та у Харків. Фігурантів ми затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», а під час обшуку їх орендованої квартири вилучили розфасовану по дозах психотропну речовину амфетамін».

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва