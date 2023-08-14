У Києві затримали двох пропагандисток, які на замовлення РФ щодня «розганяли» до 70 фейків про війну в Україні

Кіберфахівці Служби безпеки затримали у Києві двох поплічниць ворога, які працювали на росіянина Олександра Зеніна – головного редактора прокремлівського порталу «Вся Тверь».

За його вказівками фігурантки щодня поширювали в українському сегменті популярних соцмереж і Телеграм-каналів до 70 фейкових повідомлень про війну в Україні.

Насамперед зловмисниці масово «розганяли» дезінформацію про хід бойових дій на фронті та намагалися дискредитувати Сили оборони.

Для цього створили і самостійно адміністрували мережу проросійських Телеграм-каналів та спільнот у фейсбуці, яка охоплювала аудиторію у понад 10 тис. користувачів.

Матеріали для деструктивного контенту вони отримували у вигляді електронних «методичок».

За успішно виконані завдання російський пропагандист надсилав своїм підопічним до 10 тис. у гривневому еквіваленті.

За наявними даними, Зенін координував свої дії з російськими спецслужбами і через публікації фігуранток намагався поширювати панічні настрої в українському суспільстві.

За даними слідства, колаборантками виявились дві безробітні мешканки Києва, які шукали роботу копірайтера на фріланс-біржах.

Таким чином вони потрапили у поле зору Зеніна, який за щомісячні «гонорари» залучив їх до співпраці у війні проти України.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій колаборанток.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисниць вилучено комп’ютерну техніку, яку вони використовували для адміністрування ворожих інтернет-ресурсів.

Також виявлено електронний поштовий архів із доказами листування з російським пропагандистом.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисницям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України