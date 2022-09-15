У Києві затримали двох товаришів, у яких вилучили пів кілограма психотропів та автомат Калашникова (фото)

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів, де виявили заборонені речовини та зброю. За цінами «чорного ринку» вартість вилученого становить близько 250 тисяч гривень. За даним фактом відкриті кримінальні провадження.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва викрили двох молодиків із партією наркотиків та зброєю.

Як розповів начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов, у ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 31-річний житель Київщини зберігав за місцем мешкання у Оболонському районі столиці заборонені засоби для подальшого збуту:

«Під час проведення обшуку у оселі правопорушника ми виявили пів кілограма «Альфа – PVP» та 50 набоїв до автоматичної зброї. Крім того, у ході проведення слідчих дій ми встановили, що зловмисник нещодавно продав своєму товаришу автомат Калашникова. За місцем мешкання знайомого, 32-річного киянина ми також провели обшук та вилучили зброю. На даний час всі речові докази направлено на проведення відповідних експертиз, а фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі готують затриманим повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Санкція статі передбачає позбавлення волі до десяти років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва