У Києві затримали диверсантів 22 та 17 років, які на замовлення підпалили релейну шафу Укрзалізниці

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 17-річному та 22-річному молодикам повідомлено про підозру у диверсії, вчиненій шляхом підпалу релейної шафи в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України).

Слідством встановлено, що один із підозрюваних через анонімний ТГ- канал отримав замовлення за гроші підпалити релейну шафу, що розташована на залізничному перегоні Почайна-Борщагівка біля однієї з вантажних станцій Укрзалізниці у Подільському районі столиці.

До виконання замовлення молодик залучив свого 17-річного друга. Підозрювані придбали легкозаймисту речовину та рожково-накидний ключ.

Прибувши «на об’єкт», зловмисники відкрили двері релейної шафи, після чого облили її розчином для розпалювання багаття та підпалили.

Усі свої дії вони знімали на мобільний телефон та в подальшому надіслали замовнику.

Оплату послуг паліїв здійснювали на криптогаманець.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі.

Київська міська прокуратура