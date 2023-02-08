У Києві затримали горе-батька, який погрожував вбити тримісячну доньку

Щодо нього розпочато три кримінальних провадження. Кривднику загрожує до шести років ув’язнення.

Нагадаємо, що сьогодні на вулиці Якуба Коласа батько погрожував викинути з балкону квартири свою тримісячну доньку. Завдяки злагодженим діям поліцейських, небайдужих громадян і медиків життю та здоров’ю дитини нині нічого не загрожує.

У ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що дитина знаходилася у квартирі з дідусем, бабусею та батьком. Матері у цей час в помешканні не було. Між родичами розпочався черговий конфлікт, під час якого зловмисник схопив дитину, вибіг на балкон та погрожував викинути її з вікна.

Правохоронці, яким допоміг небайдужий громадянин, завадили такому вчинку чоловіка і врятували дівчинку. У подальшому поліцейські затримали горе-батька, 1977 року народження. Наразі з ним проводяться необхідні слідчі дії.

Ювенальні поліцейські спільно зі службою у справах дітей та сім’ї вилучили дівчинку з родини. Через неналежне виконання обов’язків по догляду за дитиною службою у справах дітей та сім’ї вирішується питання щодо позбавлення батьків батьківських прав.

За даним фактом Святошинським управлінням поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 126-1 – домашнє насильство, ч. 1 ст. 127 – катування, ч. 1 ст. 129 – погроза вбивством Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає ув’язнення від трьох до шести років.

Відділ комунікації поліції Києва