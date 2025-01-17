У Києві затримали групу раніше засуджених чоловіків, які займались вибиванням боргів на замовлення
За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чотирьом особам, які з погрозами вимагали гроші у лікаря однієї з приватних клінік столиці (ч. 4 ст. 189 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що неодноразово засуджений мешканець Чернігова організував групу людей, які на замовлення вибивали неіснуючі борги. Він та ще троє киян з кримінальним минулим залякували «боржників», погрожували їм та примушували віддати гроші.
Так, у столичного лікаря вимагали 7000 доларів США. На одній із зустрічей чоловіка побили та заявили, що окрім боргу, він буде винен ще й відсотки.
Під час передачі частини грошей у розмірі 3000 доларів США трьох осіб затримали в порядку ст. 208 КПК. Наразі організатору та трьом його спільникам повідомлено про підозри.
Трьом з них вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Пресслужба Київської міської прокуратуриTweet