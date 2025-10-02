У Києві затримали іноземця, який підпалив орендовану квартиру колишньої співмешканки

39-річний порушник підпалив диван у квартирі жінки та втік. На щастя, ніхто з мешканців будинку не постраждав. Оперативники розшукали та затримали зловмисника на Черкащині. За скоєний злочин підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Днями до Деснянського управління поліції Києва надійшло повідомлення про пожежу у квартирі багатоповерхівки по вулиці Оноре де Бальзака. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група районного управління поліції та рятувальники ДСНС, які загасили пожежу та встановили, що причиною займання став підпал дивана у кімнаті.

Правоохоронці встановили, що квартиру орендує 49-річна киянка, яка на момент підпалу була відсутня у квартирі.

У ході слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили, що жінка мала стосунки з 39-річним іноземцем, однак нещодавно, через часті конфлікти вони розійшлись.

Відтак оперативники спільно з колегами зі столичного главку та аналітиками сектору кримінального аналізу встановили, що чоловік перебуває у Черкаській області. Завдяки співпраці з колегами з Черкащини чоловіка розшукали та затримали у порядку статті 208 КПК України.

Встановлено, що зловмисник зробив дублікат ключів від орендованої квартири колишньої співмешканки та коли вона була на роботі підпалив диван, через образу за те, що вона припинила із ним стосунки.

Слідчі, за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. За клопотанням слідчих суд взяв фігуранта під варту. За умисне знищення чужого майна шляхом підпалу чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва