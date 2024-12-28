У Києві затримали кермувальницю Тесли, яка п’яною вчинила смертельну ДТП (фото)

Внаслідок автопригоди автомобіль перекинувся на дах, а двоє пасажирів автівки від отриманих травм загинули на місці події. Водійку затримано, їй загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Подія за участі електрокару трапилася сьогодні вночі у Солом’янському районі столиці під час комендантської години, відповідальність за порушення якої законодавством досі не передбачена. На місце події виїжджали слідчі з розслідування ДТП Главку поліції. Правоохоронці встановили, що водійка Tesla, будучи напідпитку, не обрала безпечної швидкості руху та не впоравшись з керуванням виїхала за межі проїжджої частини, де скоїла наїзд на бетонний паркан, від чого автомобіль перекинувся на дах.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє пасажирів автомобіля – 40-річний чоловік та жінка, 1983 року народження, загинули на місці. Кермувальниця автомобіля перебувала у стані алкогольного сп’яніння – прилад «Драгер» показав 1,84 проміле. Правоохоронці затримали 41-річну жінку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст.286 -1 Кримінального кодексу України- порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва