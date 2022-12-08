У Києві затримали колаборантку, яка після деокупації Харківщини намагалася втекти до ЄС

Служба безпеки продовжує системно притягувати до відповідальності зрадників і колаборантів, які добровільно перейшли на бік ворога.

У результаті слідчо-оперативних дій у Києві затримано колишню голову Куп’янської РДА, яка під час окупації району підтримала загарбників.

За це ворог призначив її до лав керівного складу місцевого окупаційного органу. Там вона була «заступником керівника» Курилівської громади.

Перебуваючи на «посаді», виконувала вказівки кремля щодо поширення окупаційного режиму та залучення місцевих жителів до дій на користь країни-агресора.

Крім того, вона брала участь у підготовці псевдореферендуму на захоплених територіях Харківщини.

Після звільнення регіону колаборантка втекла до столиці, де намагалася оформити документи як переселенка зі сходу України, і після цього виїхати до Євросоюзу.

Однак, їй це не вдалося. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисниці та затримали.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи із викриття злочину проводили співробітники Департаменту контррозвідки СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури.

Служба безпеки України