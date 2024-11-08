У Києві затримали кривдника, який через ревнощі жорстоко побив співмешканку

Зловмисник підстеріг киянку на роботі та вдарив її ногою в живіт, внаслідок чого жінка впала зі сходів та отримала тяжкі травми. Суд взяв порушника під варту, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення з медичного закладу про госпіталізацію 40-річної місцевої мешканки з численними травмами. Правоохоронці опитали жінку у лікарні та з’ясували, що тілесні ушкодження через ревнощі їй спричинив чоловік.

За словами старшої слідчої Шевченківського управління поліції Олени Анісімової, за скоєння даного злочину співробітники поліції затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України 38-річного уродженця міста Бердичів:

«Ми встановили, що напередодні між потерпілою та її співмешканцем виник конфлікт на ґрунті ревнощів. У подальшому ревнивець прийшов на роботу до жінки та очікував на неї біля входу в будівлю. Побачивши киянку, нападник вдарив їй ногою в живіт, внаслідок чого остання впала зі сходів й отримала важкі травми».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – Умисне тяжке тілесне ушкодження. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили кривднику про підозру.

«На час слідства порушник перебуватиме під вартою. За скоєння злочину йому загрожує до восьми років позбавлення волі», – додала старша слідча.

Відділ комунікації поліції Києва