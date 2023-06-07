У Києві затримали львів’янина, якого розшукували за крадіжку майна у військовослужбовця

За рішенням суду підозрюваний перебуває під вартою.

Наприкінці січня у Львівське районне управління поліції №1 із заявою про крадіжку звернувся 28-річний військовослужбовець, який тимчасово перебував у Львові. За словами заявника, 19 січня на території Личаківського кладовища візуально знайомий чоловік заволодів його мобільним телефоном, навушниками, одягом та іншим майном.

Правоохоронці встановили особу чоловіка – ним виявився 36-річний львів’янин.

Оскільки зловмисник переховувася від слідства, 13 березня слідчі територіального підрозділу поліції заочно повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі.

Підозрюваного оголосили у розшук, орієнтування для його затримання скерували у територіальні підрозділи Національної поліції України. 5 червня оперативники карного розшуку поліції Києва встановили місце перебування розшукуваного та затримали його.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області