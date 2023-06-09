У Києві затримали молодика, який поранив ножем рідного брата

Під час бійки, яка виникла у ході розпиття алкоголю, молодший брат вдарив старшого ножем у груди. Потерпілий, попри отримане тяжке поранення, намагався приховати обставини вчинення злочину, аби не нашкодити нападнику. Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До столичної поліції надійшла інформація від лікарів про те, що з будинку на проспекті Правди вони госпіталізували чоловіка із ножовим пораненням. Для встановлення усіх обставин до медичного закладу та за місцем події виїхали слідчі та співробітники кримінальної поліції.

У подальшому поліцейські встановили, що в кімнаті гуртожитку відбулось застілля, на якому були присутні два рідних брати. Згодом, між родичами відбулась бійка, під час якої 22-річний киянин кухонним ножем вдарив родича у груди. Потерпілий намагався приховати обставини вчинення злочину та надав лікарям недостовірну інформацію, за якою нібито поранення йому спричинила невідома особа.

Наразі 38-річний місцевий мешканець перебуває в лікарні, а порушника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Затриманому оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За скоєне порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва