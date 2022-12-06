У Києві затримали нападника, який поранив ножем неповнолітнього

На вулиці між двома чоловіками та неповнолітніми виник раптовий конфлікт і бійка, внаслідок якої 40-річний чоловік вдарив 17-річного хлопця ножем у живіт. Наразі потерпілий перебуває у лікарні, а фігурант за свої дії може провести до восьми років за ґратами.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про ножове поранення на вулиці Симиренка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції та лікарі. Медики негайно госпіталізували пораненого 17-річного юнака, а правоохоронці розпочали пошуки зловмисника.

Як розповів старший слідчий Святошинського управління поліції Євген Кукса, завдяки злагодженим діям дільничних, оперативників, ювенальних поліцейських та працівників сектору кримінального аналізу правоохоронці менше ніж за добу встановили особу ймовірного підозрюваного:

«У ході слідчих дій ми з’ясували, що на вулиці між двома чоловіками напідпитку та двома неповнолітніми розпочався раптовий конфлікт, а згодом бійка, під час якої зловмисник вдарив ножем у живіт одного з молодиків та втік. 17-річного хлопця негайно госпіталізували до медзакладу із проникаючим пораненням живота, де надали необхідну допомогу. Киянина, 1982 року народження, ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

На місці події слідчі вилучили ніж, яким, ймовірно, було завдано тілесних ушкоджень потерпілому та направили його на експертизу.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції за погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Києва