У Києві затримали наркодилера, який відправляв «подарунки» з наркотиками

Слідчі вилучили п’ять пакунків в яких 21-річний молодик зберігав з метою збуту психотропну речовину «Альфа-PVP». Поліцейські повідомили фігуранту про підозру, за скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Днями, під час відпрацювання території Лісового масиву оперативні співробітники Деснянського управління поліції затримали чоловіка за збут заборонених речовин. При собі молодик мав сумку в якій знаходились коробки в подарунковій упаковці всередині яких знаходились пакунки з психотропною речовиною.

Наркозбувачем виявився 21-річний киянин. У нього поліцейські вилучили близько пів кілограма білої кристалічної речовини, проведена експертиза показала, що вилучене – психотропна речовина «Альфа-PVP». Крім того, під час слідчих дій за місцем мешкання фігуранта слідчі вилучили ваги та пакетики з різнокольоровими пігулками, які також скеровані на проведення експертного дослідження.

Слідчі територіального підрозділу, під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури м. Києва, повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої заборонено. Суд обрав молодику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва