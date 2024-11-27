У Києві затримали озброєного рецидивіста, який у формі поліцейського конфліктував у кафе

Жодного відношення до правоохоронних органів порушник не має.

Інформацію про подію поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. На опублікованому відео чоловік, одягнутий у поліцейський однострій, вчинив сварку із працівницею кав’ярні, демонстрував зброю та магазин з набоями.

Працівники поліції із залученням співробітників кримінального аналізу та київського управління внутрішньої безпеки оперативно встановили особу порушника — це неодноразово судимий 45-річний місцевий мешканець. Правоохоронці затримали чоловіка та під час невідкладного обшуку за його місцем мешкання вилучили пістолет та форму, походження яких наразі встановлюється.

За вказаним фактом розпочаті кримінальні провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю;

– ч. 2 ст. 353 — самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи.

Санкція найбільш тяжкої статті передбачає до семи років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва