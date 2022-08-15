У Києві затримали перехожого з психотропами на 2 мільйони гривень

Чоловік замовляв в інтернеті заборонені речовини, фасував їх, а після збував шляхом закладок на території Святошинського району. Слідчі повідомили наркоділку про підозру, йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Під час відпрацювання території Святошинського району столиці в одному із дачних кооперативів працівники полку поліції особливого призначення № 1 зупинили для перевірки чоловіка. У ході поверхневого огляду в рюкзаку перехожого виявили речовину, схожу на наркотичну, а відтак на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Петро Токар, правоохоронці вилучили у 24-річного місцевого мешканця близько 600 грамів наркотичних солей PVP:

«Ми з’ясували, що заборонені речовини наркозбувач замовляв у одному із телеграм-каналів. У подальшому провели невідкладний обшук за місцем його проживання. З квартири ми вилучили ще 116 зіп-пакетиків із кристалоподібною речовиною PVP, 28 обгорнутих згортків готових для продажу з аналогічним вмістом та два пакетики з амфетаміном. Загальна вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить близько двох мільйонів гривень».

Усі заборонені речовини слідчі направили на проведення відповідних експертиз. А раніше не судимого порушника, 1997 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час поліцейські встановлюють канал постачання наркотиків та інших причетних до даного злочину осіб.

За даним фактом слідчі Святошинського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – збут психотропних речовин в особливо великих розмірах. Під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру та направлено клопотання до суду обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва