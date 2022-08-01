У Києві затримали подружжя наркорділків, які поштою збували наркотики по всій Україні

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва викрито та затримано чоловіка та жінку, які налагодили збут наркотичних речовин та психотропних речовин через логістичну мережу одного з поштових сервісів по всій території України (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, організували нелегальний бізнес чоловік з дружиною, які мешкають у столиці. Фасування та відправка «товару» проводилися ними щодня.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали подружжя безпосередньо після відправки за різними адресами 36 пакунків із наркотичними засобами та психотропними речовинами. Зокрема, у посилках містилися амфетамін, таблетки екстазі, альфа та канабіс.

Надалі під обшуку у помешканні подружжя правоохоронці виявили розфасованими 245 пігулок екстезі, 1,5 кг канабісу; 350 гр «PVP» та 400 гр амфетаміну. Також вилучили електронні ваги, вакууматор, чорнові записи, понад 200 квитанцій про відправлення посилок, 170 сім-карток, близько 500 фасувальних пакетів.

Вартість вилучених речовин становить понад 300 тис. гривень.

На цей час затриманим особам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Встановлюються зв’язки фігурантів та інші епізоди їх злочинної діяльності.

Викрито протиправну діяльність прокурорами спільно з Управлінням боротьби з наркозлочинністю в місті Києві ДБН НП України та СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві.

Київська міська прокуратура