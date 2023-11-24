У Києві затримали покидька, який у Подільському районі обливав людей фарбою (фото)

Порушник пересувався вулицями міста на велосипеді та з хуліганських спонукань виливав на випадкових перехожих фарбу червоного кольору. Слідством встановлено 11 злочинних епізодів, скоєних фігурантом. Наразі правоохоронці розшукують інших громадян, які постраждали від дій зловмисника.

До поліції Києва надійшло декілька звернень від місцевих мешканців про те, що у Подільському районі невідомий чоловік їздить на велосипеді та обливає людей червоною фарбою. На місце події для документування злочину виїжджала слідчо-оперативна група територіального підрозділу, а на розшук порушника були орієнтовані всі наряди Подільського району.

Згодом, під час відпрацювання території, дільничні офіцери поліції затримали підозрюваного. Ним виявився раніше не судимий киянин, 1981 року народження. Останній мав із собою пляшку з фарбою червоного кольору, яку разом із велосипедом правоохоронці вилучили у якості речових доказів. Мету своїх вчинків затриманий пояснити не зміг. Загалом поліцейські встановили 11 осіб, які постраждали від дій фігуранта.

Дізнавачі Подільського управління поліції оголосили порушнику про підозру у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, тобто, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років.

Правоохоронці закликають гостей та мешканців столиці: якщо ви також постраждали від дій зловмисника, звертайтесь до Подільського управління поліції або за телефоном 102.

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Відділ комунікації поліції Києва