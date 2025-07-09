У Києві затримали покидька, який вчинив жорстокий напад на дівчину у під’їзді багатоповерхівки

Зловмисник розпилив у бік потерпілої сльозогінний газ, кілька разів ударив металевою палицею по голові та заволодів її телефоном. Менш ніж за добу правоохоронці встановили його місцезнаходження та затримали. За вчинене киянину загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про напад на мешканку одного з житлових комплексів на Солом’янці. Для з’ясування обставин на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.

У ході слідства з’ясувалося, що нападник, сховавши обличчя під мотоциклетним шоломом, зайшов у під’їзд багатоповерхівки та напав на 21-річну киянку у той час, коли вона виходила з ліфту. Спочатку чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя потерпілій, а потім завдав декілька ударів металевою предметом по голові. Після цього, зловмисник вихопив її мобільний телефон та зник.

Оперативники в ході проведення комплексу розшукових заходів виявили, що нападник намагався уникнути викриття – після злочину він змінив одяг і використовував засоби маскування. Попри це, поліцейські встановили його особу та менш ніж за добу затримали 34-річного мешканця столиці у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури Києва повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, поєднаний із насильством, небезпечним для життя і здоров’я, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва