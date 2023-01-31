У Києві затримали псевдомінера Центрального залізничного вокзалу

Перебуваючи напідпитку правопорушник зателефонував до правоохоронців та повідомив про закладення вибухівки. За такі дії йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення від невідомого про те, що Центральний залізничний вокзал заміновано. Співробітники відділу поліції на станціях залізничного транспорту обстежили прилеглу територію та жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин не виявили, тож розпочали пошуки псевдомінера.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили правопорушника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Як з’ясувалось, раніше судимий за крадіжку 28-річний уродженець Луганської області, перебуваючи у нетверезому стані вирішив пожартувати та нібито замінував столичний вокзал.

Слідчі відділу поліції на станціях залізничного транспорту розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності та за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомили чоловіку про підозру. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва