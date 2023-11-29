У Києві затримали розбійника, який під погрозою ножа заволодів майном знайомого

Зловмисник накинувся на товариша, завдав йому тілесних ушкоджень та погрожуючи ножем викрав особисті речі. За розбійний напад слідчі повідомили чоловіку про підозру. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на проспекті Оболонському знаходиться невідомий чоловік з тілесними ушкодженнями. За вказаною адресою одразу виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

Начальник Оболонського управління поліції Віктор Михайленко повідомив, що протягом декількох годин правоохоронці затримали чоловіка, причетного до розбійного нападу на потерпілого, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Ми з’ясували, що власник квартири після застілля попросив гостя збиратись додому. Втім, у відповідь товариш з кулаками накинувся на господаря оселі. Далі, погрожуючи кухонним ножем, зловмисник забрав у нього мобільний телефон, велосипед і зник з місця скоєння злочину. Порушником виявився 31-річний уродженець іншої держави, раніше судимий за аналогічні злочини».

Слідчим відділом, за погодженням із Оболонською окружною прокуратурою міста Києва, фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва