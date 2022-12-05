У Києві затримали розбійників, які побили чоловіка та відібрали у нього понад 2 000 000 гривень

Двоє зловмисників ледве не вбили потерпілого та забрали у нього сумку з грошима. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців главку та Деснянського управління поліції фігурантам повідомлено про підозру та наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Подія сталася на вулиці Електротехнічній, що у Деснянському районі Києва. На спецлінію 102 від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що на нього напали невідомі, побили та забрали сумку з грошима та особистими речами. На даний час чоловік перебуває у лікарні. Для документування злочину на місце виїхала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.

«До пошуку нападників ми негайно залучили оперативників та працівників управління кримінального аналізу. Опитавши 52-річного потерпілого встановлено, що на вулиці до нього підійшли незнайомці та почали з ним конфліктувати. Згодом один зі зловмисників наніс декілька ударів металевим предметом чоловіку по голові та руках, а його спільники відібрали у киянина сумку, у якій було 50 000 доларів США та 850 000 гривень. У подальшому нападники втекли на авто, а місцевого мешканця без свідомості забрала карета швидкої медичної допомоги у лікарню», – повідомив начальник Деснянського управління поліції Зураб Мелікідзе.

Працівники карного розшуку, аналітики столичного главку та правоохоронці Деснянського управління поліції у ході оперативно-розшукових заходів встановили двох фігурантів та затримали їх. Ними виявилися уродженці Київської області, 1984 років народження, раніше судимі за майнові злочини. У ході досудового розслідування слідчі провели чотири обшуки та вилучили речові докази злочину – одяг, у якому були нападники, частину грошей, мобільні телефони, а також набої до зброї, походження яких нині з’ясовується.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції за погодженням із Деснянською окружною прокуратурою міста Києва одному з фігурантів повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 та ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Іншому 38-річному нападнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

«Наразі триває досудове розслідування, у ході якого встановлюються інші учасники розбійного нападу з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності за скоєне. Деснянський районний суд обрав двом порушникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до 15-ти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна», – зазначив Зураб Мелікідзе.

Відділ комунікації поліції Києва