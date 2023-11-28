У Києві затримали шахрая, який ошукав жінку за схемою «Ваша донька потрапила у лікарню»

Пенсіонерка віддала зловмиснику 100 тисяч гривень. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до трьох років ув’язнення.

Подія трапилась минулого тижня у Дарницькому районі столиці. До правоохоронців звернулась місцева мешканка та повідомила, що її 78-річну матір ошукали аферисти. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

«Жінка повідомила, що до її матері зателефонував невідомий та розповів про нещасний випадок, через який донька нібито потрапила до лікарні. Тож він попередив пенсіонерку, що на проведення операції негайно потрібні кошти та порадив не зволікати, а терміново шукати гроші. За деякий час до квартири бабусі на вулиці Архітектора Вербицького прийшов незнайомець. Перебуваючи у шоковому стані, жінка віддала чоловіку всі заощадження – 100 тисяч гривень. Пізніше стало зрозуміло, що пенсіонерка потрапила у пастку шахраїв, коли матір зателефонувала доньці», – розповів начальник районного управління поліції Олег Гудима.

Після отримання інформації про правопорушення поліцейські негайно розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів. Оперативники управління карного розшуку столичного главку спільно із працівниками відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції та за допомоги фахівців кримінального аналізу викрили чоловіка, причетного до злочину.

«Правоохоронці оперативно встановили місцезнаходження підозрюваного та затримали його. Зловмисником виявився 38-річний мешканець міста Львів. Під час проведення слідчих дій у чоловіка вилучили частину коштів, здобутих злочинним шляхом та інші речові докази», – додав керівник підрозділу.

Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва районної окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілому та направили до Дарницького районного суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинене кримінальне правопорушення чоловіку загрожує штраф від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

В рамках проведення досудового слідства правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до скоєння аналогічних злочинів.

Разом із тим, поліція Києва застерігає громадян бути пильними та одразу перевіряти інформацію щодо ваших рідних та близьких.

Якщо ви все ж таки потрапили до шахрайської схеми та вас ошукали – не зволікайте, зверніться до найближчого відділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва